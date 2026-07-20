donati ai vigili del fuoco trentamila litri di gasolio sequestrati dalla finanza

Sono stati consegnati ai vigili del fuoco trentamila litri di gasolio sequestrati dalla Guardia di finanza. Il carburante, risultato provenire da un'attività illecita ai danni dei consumatori, verrà utilizzato per alimentare i mezzi di soccorso durante le operazioni di emergenza. La procedura si è conclusa con la donazione, che consente di riutilizzare il carburante sequestrato. Non sono stati indicati ulteriori dettagli sulle modalità di distribuzione o sulle aziende coinvolte nell'illecito.

MAGENTA (Milano) Erano parte di un illecito perpetrato ai danni dei consumatori, diventeranno il carburante per sostenere i soccorsi dei vigili del fuoco: trentamila litri di gasolio, sequestrati nell’ambito di indagini su illeciti nel settore energetico, sono stati consegnati nei giorni scorsi al comando provinciale dei vigili del fuoco di Milano dalla guardia di finanza, con un gesto che consolida il rapporto di collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e ha trasformato un sequestro giudiziario in una risorsa concreta per la collettività. Il carburante era stato individuato e sequestrato dai militari della compagnia di Magenta nel... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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