La Guardia di finanza dona 30mila litri di gasolio ai Vigili del Fuoco
La Guardia di finanza ha consegnato 30mila litri di gasolio ai Vigili del Fuoco. Il carburante, sequestrato durante controlli anti-frode perché adulterato e considerato pericoloso, sarà rigenerato e riutilizzato come carburante per i mezzi di emergenza.
Il prodotto sequestrato nei controlli anti-frode perché adulterato e pericoloso sarà rigenerato e utilizzato come carburante per i mezzi dei pompieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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