La Guardia di finanza ha consegnato 30mila litri di gasolio ai Vigili del Fuoco. Il carburante, sequestrato durante controlli anti-frode perché adulterato e considerato pericoloso, sarà rigenerato e riutilizzato come carburante per i mezzi di emergenza.

Il prodotto sequestrato nei controlli anti-frode perché adulterato e pericoloso sarà rigenerato e utilizzato come carburante per i mezzi dei pompieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Guardia di finanza dona 30mila litri di gasolio ai Vigili del Fuoco

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