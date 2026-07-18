La Guardia di finanza dona 30mila litri di gasolio ai Vigili del Fuoco

Da ilgiorno.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Guardia di finanza ha consegnato 30mila litri di gasolio ai Vigili del Fuoco. Il carburante, sequestrato durante controlli anti-frode perché adulterato e considerato pericoloso, sarà rigenerato e riutilizzato come carburante per i mezzi di emergenza.

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Il prodotto sequestrato nei controlli anti-frode perché adulterato e pericoloso sarà rigenerato e utilizzato come carburante per i mezzi dei pompieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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