La Guardia di Finanza di Milano ha donato 30.000 litri di gasolio ai Vigili del Fuoco. Il carburante proviene da sequestri effettuati durante controlli antifrode. La consegna è avvenuta presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Trentamila litri di gasolio frutto di sequestri durante controlli antifrode sono stati donati dalla Guardia di Finanza di Milano al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Ne danno notizia entrambi in un comunicato congiunto. Il carburante era stato sequestrato dai militari della Compagnia di Magenta (Milano) nel corso di varie operazioni di servizio, che avevano consentito di individuare, presso due impianti di distribuzione stradale, un ingente quantitativo di gasolio alterato destinato alla vendita al dettaglio e potenzialmente pericoloso sia per l'ambiente sia per la sicurezza stradale. https:www.ilgiorno.itvideola-guardia-di-finanza-dona-30mila-litri-di-gasolio-ai-vigili-del-fuoco-acwi4g53 La rigenerazione del prodotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Trentamila litri di gasolio donati dalla Guardia di Finanza ai Vigili del Fuoco di Milano

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