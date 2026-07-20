Diciannove lettini sono stati consegnati all’ospedale pediatrico di Bangui, in Repubblica Centrafricana, grazie a una raccolta fondi promossa da un sacerdote locale in occasione del suo 25° anniversario di sacerdozio. La donazione è stata effettuata in occasione delle celebrazioni per i 25 anni di sacerdozio del sacerdote, che ha coordinato l’acquisto dei lettini. La consegna è avvenuta recentemente nell’ospedale della capitale del paese africano.

Sono ben diciannove i lettini destinati all’ospedale pediatrico di Bangui, nella Repubblica Centrafricana, acquistati grazie alla raccolta fondi promossa da don Giuseppe Licciardi, vicario generale della diocesi di Cefalù, in provincia di Palermo, in occasione del 25° anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Tenendo conto delle necessità più urgenti dell’ospedale, d’intesa con il nunzio apostolico nella Repubblica Centrafricana e in Ciad, monsignor Giuseppe Laterza, don Licciardi, ordinato sacerdote il 14 luglio 2001, ha scelto di celebrare questa importante ricorrenza con un gesto di carità, chiedendo a fedeli, amici e parenti di rinunciare ai tradizionali regali per sostenere il presidio sanitario africano dedicato ai più piccoli. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Don Giuseppe festeggia 25 anni di sacerdozio donando lettini all'ospedale di Bangui

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A Clusone festeggia 50 anni di sacerdozio l'arciprete, monsignor Giuliano Borlini

Notizie e thread social correlati

Don Giorgio festeggiato per i 25 anni di sacerdozioDon Giorgio ha celebrato i 25 anni di sacerdozio con una messa nella chiesa locale.

Da Regina Pacis a San Vitale al Quirinale: 25 anni di sacerdozio di don Elio LopsUn sacerdote ha celebrato venticinque anni di servizio, con radici nel territorio romano e un percorso che include le parrocchie di Regina Pacis e...