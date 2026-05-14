Da Regina Pacis a San Vitale al Quirinale | 25 anni di sacerdozio di don Elio Lops

Un sacerdote ha celebrato venticinque anni di servizio, con radici nel territorio romano e un percorso che include le parrocchie di Regina Pacis e San Vitale, fino alla presenza al Quirinale. La ricorrenza si è svolta tra le strade di Ostia, nelle vicinanze di via dei Promontori, e ha coinvolto momenti di celebrazione e riflessione. La sua attività si è sviluppata in diversi contesti, mantenendo un legame forte con il quartiere e le sue comunità.

Ostia – Un traguardo che affonda le radici nel litorale romano, tra le strade di via dei Promontori e l’ombra del campanile di Regina Pacis. Don Elio Lops ha celebrato i suoi 25 anni di sacerdozio, un cammino iniziato lontano dai fasti della capitale e maturato in una quotidianità fatta di fede e dedizione costante. La Basilica di San Vitale al Quirinale è diventata il baricentro di un abbraccio comunitario che unisce Ostia al cuore di Roma per rendere omaggio a un ministero vissuto con spirito di servizio. La presenza dei Templari ha aggiunto solennità ad una celebrazione che ha visto la chiesa piena di fedeli, a testimonianza del buon lavoro di evangelizzazione fatto da don Elio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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