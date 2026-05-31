Don Giorgio ha celebrato i 25 anni di sacerdozio con una messa nella chiesa locale. Alla cerimonia hanno partecipato alcuni parenti e amici, che hanno assistito alla funzione religiosa. Al termine, sono stati distribuiti dolci e ringraziamenti per il percorso compiuto in questi anni. La celebrazione è proseguita con un momento di convivialità nel salone parrocchiale.

C’è la piccola famiglia, quella di casa. E poi c’è la famiglia più grande, quella della Chiesa. In mezzo, i 25 anni di sacerdozio di don Giorgio Giovanelli, una comunità raccolta in Cattedrale e l’emozione di una giornata di ringraziamento per un anniversario importante della sua ordinazione presbiterale. Era il 19 maggio 2001 quando fu ordinato, ma si è scelto di celebrare la ricorrenza ieri per far partecipare tutta la comunità alla liturgia prevista per le 11, presieduta dal vescovo Andrea Andreozzi alla presenza di tanti presbiteri, dei familiari, dei parrocchiani e di diverse autorità cittadine. "Il venticinquesimo di messa è un po’ come per gli sposi l’anniversario delle nozze d’argento — ha ricordato il vescovo —. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Don Giorgio festeggiato per i 25 anni di sacerdozio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Da Regina Pacis a San Vitale al Quirinale: 25 anni di sacerdozio di don Elio LopsUn sacerdote ha celebrato venticinque anni di servizio, con radici nel territorio romano e un percorso che include le parrocchie di Regina Pacis e...

Festa per i sessant'anni di sacerdozio di don Luigi VeroliniA Pian di Pieca di San Ginesio, nella parrocchia di Santa Maria Assunta, si è svolta una celebrazione in occasione dei 60 anni di sacerdozio di don...

Argomenti più discussi: Don Giorgio festeggiato per i 25 anni di sacerdozio; Lutto in città, addio all'amato parroco: Ricorderemo sempre il tuo sorriso; Giornata di fraternità vissuta dai preti diocesani col Vescovo a Mignagola: Una circolazione di doni; Provvedimenti viabilistici in occasione dei festeggiamenti in onore di San Giorgio Martire a Ragusa Ibla 29,30 e 31 maggio 2026.

Dichiarazione ufficiale della Curva Sud contro l'intera dirigenza del Milan, in particolare il CEO del club Giorgio Furlani reddit