In Italia, molte coppie intraprendono percorsi di procreazione medicalmente assistita, che coinvolgono esami e trattamenti con alte percentuali di successo. Tuttavia, si sottolinea anche il peso psicologico di queste procedure. Una counselor evidenzia che il rischio è che la coppia perda il senso di relazione e si focalizzi esclusivamente sul progetto genitoriale. Il processo può trasformare l’intimità in un compito, influendo sulla relazione tra i partner.

Eppure, se di ormoni, protocolli e percentuali di successo si parla con crescente frequenza, molto meno spazio viene riservato a ciò che accade nella sfera emotiva. La PMA è infatti un percorso clinico che può protrarsi nel tempo attraversato da attese, speranze e delusioni, e che inevitabilmente tocca aspetti profondi dell’identità individuale e della relazione di coppia. Non è un caso che sempre più pazienti scelgano di affiancare alle cure mediche un sostegno psicologico o di counseling: secondo le stime di Next Fertility ProCrea circa il 35% dei pazienti ricorre oggi a questo supporto, con una partecipazione maschile in crescita. Fra i temi più delicati c’è quello dell’intimità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La sfida emotiva della Procreazione Medicalmente Assistita: quando l’intimità diventa un compito. La counselor: «Il rischio è che la coppia smetta di sentirsi “coppia” e inizi a sentirsi solo “progetto genitoriale”»

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Coppia in : avvicinarsi quando il dolore divide

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