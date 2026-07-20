Nella notte a Cremona, un uomo di 23 anni egiziano ha danneggiato il pronto soccorso, abbattendo cartelli con una spranga e aggredendo i poliziotti intervenuti. È stato arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La scena si è svolta in un contesto di violenza e degrado nel centro cittadino. La polizia ha fermato l’uomo subito dopo l’episodio.

Una notte di violenza e degrado nel cuore di Cremona, dove un cittadino egiziano di 23 anni è stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati contro la persona e già destinatario di un avviso orale emesso dal Questore, si è reso protagonista di una prolungata serie di violenze, culminate in un'aggressione ai danni degli agenti. Già nel corso della giornata, infatti, lo straniero aveva causato danneggiamenti sia all'interno della struttura di accoglienza, sia per la strada, rendendosi protagonista anche di vari episodi di disturbo della quiete pubblica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Distrugge il pronto soccorso, abbatte i cartelli con una spranga e picchia i poliziotti: arrestato un egiziano

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