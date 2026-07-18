Un uomo di 23 anni ha colpito diversi cartelli stradali con una spranga, creando scompiglio a Cremona. Quando sono intervenuti le forze dell’ordine, il ragazzo ha aggredito due agenti con calci e pugni. La scena ha provocato panico tra i presenti, mentre le autorità cercavano di fermarlo. L’episodio si è verificato nella notte e ha causato disagi nel centro cittadino. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi dell’aggressione.

Ha seminato il caos a Cremona, aggredendo anche due agenti, intervenuti per fermarlo. Protagonista di una notte di paura nella città lombarda è stato un 23enne di origini egiziane. L'allarme è scattato poco dopo l'una: a quell'ora il giovane, con precedenti per reati contro la persona per i quali è stato già destinatario da parte del Questore della misura di prevenzione dell'Avviso Orale, armato di una spranga ha iniziato a danneggiare e ad abbattere alcuni cartelli del centro di Cremona. Calci e pugni agli agenti. Intercettato dai poliziotti, in evidente stato di alterazione, si è opposto con violenza, colpendo gli agenti della Squadra Volante con calci e pugni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Panico a Cremona: abbatte cartelli stradali a colpi di spranga, poi prende a calci e pugni due agenti

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