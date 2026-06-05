Brescia distrugge vetrina dell’edicola e prende a testate i poliziotti | arrestato egiziano

Un uomo di 19 anni, senza fissa dimora e con status di asilo politico, ha distrutto la vetrina di un’edicola e ha colpito con testate due agenti di polizia intervenuti. L’episodio è avvenuto in centro città. Dopo aver danneggiato il negozio, l’uomo è stato fermato e arrestato. Nessuno dei poliziotti ha riportato ferite gravi. La polizia ha portato a termine le pratiche di identificazione e detenzione.

Prima le minacce all’edicolante e la vetrina distrutta con un oggetto raccolto da terra. Poi la fuga, terminata con l’arrivo della polizia e la violenta resistenza: avrebbe colpito gli agenti con calci, pugni e testate. Per questo un cittadino egiziano di 19 anni, senza fissa dimora e titolare dello status di asilo politico, è stato arrestato nei giorni scorsi dagli agenti della Squadra Volante e del Commissariato Carmine di Brescia. Il giovane, secondo quanto riferito dalla Questura, ha numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e la persona, oltre a precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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