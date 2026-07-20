Francesca Inaudi ha descritto il suo lavoro nel settore della recitazione come un’esperienza intensa, paragonandola a una macchina che “un po’ triturava”. Ha riferito di aver avuto una vita poco stabile durante questo periodo. Attualmente protagonista nel film “Il mondo oltre” e prossimamente in serie Sky come “Il sospetto” e “Quelli della Mala”, Inaudi ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair.

Dal film di Dario Germani ora al cinema, Il mondo oltre, di cui è protagonista, alle serie Sky con cui sta per tornare, Il sospetto, un thriller con Claudia Pandolfi e Alessandro Gassmann e Quelli della Mala, Francesca Inaudi vive un momento professionalmente intenso e ha rilasciato nei giorni scorsi una lunga intervista a Vanity Fair. A proposito di serie tv, quella che l’ha portata “nella perdizione” è stata Lost. Oggi, quando guarda una fiction, si definisce “bulimica. Faccio binge-watching, mi guardo tutte le puntate una di seguito all’altra. Almeno ci provo e se capitano un paio di giorni liberi mi faccio delle gran scorpacciate. Ho un bimbo piccolo, quindi il tempo ha disposizione non è tantissimo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Distretto di Polizia? Una macchina che un po’ di triturava. Non avevo una vita, è stata un’esperienza fortissima”: il racconto di Francesca Inaudi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Distretto Di Polizia 5 (Fiction Completa italiano ) Ep4

Notizie e thread social correlati

“Avevo una fidanzata creata con l’Intelligenza Artificiale. Volevo capire le interazioni amorose nel mondo virtuale ma è stata una delusione”: il racconto di Paul SchraderIl regista e sceneggiatore Paul Schrader ha condiviso sui social un’esperienza con un’intelligenza artificiale, descrivendola come una relazione...

Tori Spelling: “Dicono che mi sono rifatta tutto da quando avevo 17 anni, ma non è così. Negli anni ’90 sono stata una pioniera dello stile, sono stata una delle prime a lanciare mode e voglio tornare a farlo”Tori Spelling ha chiarito di non aver rifatto tutto il viso dai suoi 17 anni, contraddicendo le voci che la accusano di interventi estetici frequenti.

Temi più discussi: Francesca Inaudi, il retroscena shock su Distretto di Polizia: Una macchina che ti tritura, non avevo una vita; Si estende anche nella capitale turca la repressione contro gli amministratori del Partito repubblicano del popolo. Operazione di polizia anche nel distretto di Çankaya del comune di Ankara, amministrato dal CHP. Perquisita l’abitazione del sindaco e gli; Il dipartimento di polizia del distretto di Hong Chau ha tenuto una conferenza per esaminare il coordinamento degli sforzi volti a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, e ha annunciato decisioni per rafforzare le forze coinvolte nella protezione della sicurezz; Manifestanti vietnamiti esigono scuse per i maltrattamenti della polizia.

Qui, la mia corrispondenza di questa mattina 14 Luglio 2026, in onda su @RadioRadicale: - Si estende anche nella capitale turca la repressione contro gli amministratori del Partito repubblicano del popolo. - Operazione di polizia anche nel distretto di #Çanka x.com

Francesca Inaudi, il retroscena shock su Distretto di Polizia: Una macchina che ti tritura, non avevo una vitaL'attrice Francesca Inaudi parla dei tempi sul set della celebre fiction Distretto di Polizia e svela retroscena inediti, parlando di orari lunghi ed estenuanti ... libero.it

sicurezza antincendi in collina (Regno Unito) reddit

Lorenzo Flaherty: Distretto di Polizia fu una fiction di rottura, lasciai per Incantesimo e la gente era sconvoltaL’attore si racconta a Fanpage.it: Mi appassionai alla recitazione grazie ad un amico, poi io ho proseguito, lui no ... fanpage.it