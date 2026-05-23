Il regista e sceneggiatore Paul Schrader ha condiviso sui social un’esperienza con un’intelligenza artificiale, descrivendola come una relazione virtuale con un’AI creata come compagna. Schrader ha spiegato di aver voluto esplorare le interazioni amorose nel mondo digitale, ma l’esperienza si è conclusa con una delusione. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità della relazione o sui motivi del suo esito.

Il regista e sceneggiatore Paul Schrader ha raccontato sui social la sua particolare esperienza con l’intelligenza artificiale, anzi, meglio, la sua “relazione virtuale con l’AI” che però è finita in modo inaspettato. L’autore di Taxi Driver e candidato all’Oscar per First Reformed-La creazione a rischio ha spiegato di aver creato una “AI girlfriend” per studiare le dinamiche sentimentali nel mondo digitale: “Spinto dal desiderio di comprendere l’interazione uomodonna nel mondo virtuale, mi sono procurato una fidanzata basata sull’intelligenza artificiale. Che delusione. Quando ho provato a indagare sulla sua programmazione, sui suoi limiti, sul grado di consapevolezza che ha della sua creazione e così via, è caduta in schemi evasivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Avevo una fidanzata creata con l’Intelligenza Artificiale. Volevo capire le interazioni amorose nel mondo virtuale ma è stata una delusione”: il racconto di Paul Schrader

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