Dispersione scolastica | Piano straordinario per le scuole pratesi È pronto a partire

È pronto un piano straordinario per affrontare la dispersione scolastica nelle scuole di una città con il più alto tasso di multietnicità del paese. Il progetto è stato sviluppato appositamente per le scuole del territorio e mira a intervenire sui problemi legati all’abbandono scolastico. Il piano è stato definito e si appresta a partire, con l’obiettivo di supportare gli studenti e migliorare la permanenza negli istituti scolastici.

E’ un ‘vestito’ cucito su misura per la scuola pratese. Insomma, per la scuola della città più multietnica d’Italia, laboratorio di futuro ma anche realtà densa di problemi. Enormi. Uno fra tutti: l’altissima dispersione scolastica. Luciano Tagliaferri, direttore dell’Ufficio scolastico regionale, interviene nel dibattito seguito alle parole del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ("Mi è stato detto che in alcune scuole il 70% di studenti cinesi non va a scuola, bisogna intervenire. Bisogna estendere il decreto Caivano") e alla coda di polemiche. Prato non ha bisogno di polemiche, "il dovere delle istituzioni è costruire soluzioni", le parole di Tagliaferri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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