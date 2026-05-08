In Italia, quest’anno si registra il primo calo della dispersione scolastica sotto la media europea, segnando un risultato storico. Il ministro dell’istruzione ha definito il dato come un traguardo straordinario, evidenziando il successo delle politiche adottate. La diminuzione si è verificata nel corso di un anno scolastico, con dati ufficiali che attestano un miglioramento rispetto agli anni precedenti. La notizia è stata comunicata attraverso fonti ufficiali del ministero.

Un traguardo storico, un obiettivo di cui andare fieri. “Per la prima volta la dispersione scolastica scende sotto la media europea. Dal 2023 al 2025 abbiamo restituito prospettive e opportunità a mezzo milione di giovani”. Tutto l’orgoglio del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha commentato i dati dell ‘ultimo rapporto Joint Employment della Commissione Europea che basa il suo studio sui dati Eurostat. Un obiettivo che complessivamente è già motivo per rallegrarsi, ma che nel dettaglio è ancor più lusinghiero: Valditara: Risultato raggiunto con cinque anni d’anticipo. “Un traguardo straordinario che coinvolge anche Regioni come Calabria, Puglia, Campania.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Italia, record contro la dispersione scolastica: primo anno sotto la media Ue”. Valditara: “Traguardo straordinario”

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Dispersione scolastica, l’Italia per la prima volta sotto la media UePer la prima volta l’Italia registra un tasso di dispersione scolastica inferiore alla media europea.

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