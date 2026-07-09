Le scuole resteranno aperte fino a sera per offrire supporto agli studenti a rischio dispersione scolastica. Il ministro dell’Istruzione ha annunciato questa misura per rafforzare il ruolo degli istituti come luoghi di ascolto e sicurezza nei quartieri più fragili. La decisione mira a coinvolgere maggiormente gli studenti e le loro famiglie, con l’obiettivo di ridurre i livelli di abbandono scolastico. Nessuna altra indicazione su modalità o tempistiche è stata comunicata.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, rilancia il ruolo degli istituti come presidi educativi, spazi sicuri e punti di ascolto nei quartieri più fragili. Il messaggio è chiaro: "Scuole aperte fino a tardo pomeriggio contro la dispersione". L’obiettivo è tenere i ragazzi lontani dalla strada, offrire occasioni sane dopo le lezioni e ridurre la dispersione scolastica con sport, teatro, musica e laboratori.Dispersione scolastica e tempo scuola più lungoValditara lega il contrasto alla dispersione scolastica a una scuola più presente nella vita dei ragazzi. Nell’intervista al Quotidiano Nazionale ha spiegato: “Agenda Nord, che si aggiunge ad Agenda Sud, è il primo grande intervento di lotta alla dispersione scolastica. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Dispersione scolastica: scuole aperte fino a sera per aiutare gli studenti, Valditara rilancia il ruolo educativo degli istituti

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