Discariche e termovalorizzatori 9 milioni ai Comuni che ospitano gli impianti

La Giunta regionale del Lazio ha approvato una delibera che stanzia 9 milioni di euro destinati ai Comuni che ospitano impianti di termovalorizzazione o di smaltimento dei rifiuti, e ai Comuni limitrofi interessati dalla presenza di tali impianti. La decisione è stata presa su proposta dell’assessore al Ciclo dei rifiuti. La cifra verrà distribuita come ristoro ambientale. La delibera riguarda anche i Comuni che si trovano nelle vicinanze degli impianti.

Roma, 20 luglio 2026 – La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’assessore al Ciclo dei rifiuti, Fabrizio Ghera, ha approvato una delibera che stanzia 9 milioni di euro di ristori ambientali per i Comuni che ospitano impianti di termovalorizzazione o di smaltimento dei rifiuti e per quelli limitrofi interessati dalla loro presenza. Le risorse saranno distribuite nel triennio 2026-2028 e serviranno a finanziare progetti per la realizzazione di opere pubbliche di interesse locale. L’obiettivo è compensare l’impatto ambientale e territoriale prodotto dagli impianti, sostenendo interventi capaci di migliorare concretamente la qualità della vita delle comunità coinvolte. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Termovalorizzatore di Roma, possibile aumento della Tari

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