La Regione prova a chiudere l' era delle discariche | ecco come saranno i termovalorizzatori di Palermo e Catania
La Regione ha annunciato piani per sostituire le discariche con nuovi impianti di termovalorizzazione nelle città di Palermo e Catania. L’obiettivo è ridurre progressivamente la quantità di rifiuti conferiti nelle discariche, passando dal 57% al 10%. Contestualmente, si prevede un intervento per abbassare la Tari pagata dai cittadini. I progetti prevedono la realizzazione di impianti di incenerimento che sostituiranno le discariche esistenti, con un'attenzione particolare alla gestione dei rifiuti e alle modalità di smaltimento.
Ridurre gradualmente, dal 57% al 10%, il conferimento dell'immondizia in discarica e alleggerire la Tari ai cittadini. L'entrata in funzione dei due termovalorizzatori previsti a Palermo e Catania, nelle intenzioni della Regione, è destinata a normalizzare un settore da anni fuori controllo tra. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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