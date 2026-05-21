La Regione prova a chiudere l' era delle discariche | ecco come saranno i termovalorizzatori di Palermo e Catania

La Regione ha annunciato piani per sostituire le discariche con nuovi impianti di termovalorizzazione nelle città di Palermo e Catania. L’obiettivo è ridurre progressivamente la quantità di rifiuti conferiti nelle discariche, passando dal 57% al 10%. Contestualmente, si prevede un intervento per abbassare la Tari pagata dai cittadini. I progetti prevedono la realizzazione di impianti di incenerimento che sostituiranno le discariche esistenti, con un'attenzione particolare alla gestione dei rifiuti e alle modalità di smaltimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui