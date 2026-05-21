Termovalorizzatori Schifani accelera | Le discariche spariranno anche Messina e Milazzo al centro del nuovo piano rifiuti

La Regione Siciliana ha fissato aprile 2027 come termine per l'inizio dei lavori di due termovalorizzatori, uno a Palermo e l’altro a Catania, nel quadro di un nuovo piano regionale dei rifiuti. Questo piano prevede l’eliminazione delle discariche attualmente operative in diverse zone dell’isola. Oltre alle due città principali, sono coinvolti anche Messina e Milazzo, che diventano parti integranti del progetto di gestione dei rifiuti. La pianificazione si concentra sulla realizzazione di impianti che sostituiranno le discariche esistenti.

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