Termovalorizzatori Schifani accelera | Le discariche spariranno anche Messina e Milazzo al centro del nuovo piano rifiuti
La Regione Siciliana ha fissato aprile 2027 come termine per l'inizio dei lavori di due termovalorizzatori, uno a Palermo e l’altro a Catania, nel quadro di un nuovo piano regionale dei rifiuti. Questo piano prevede l’eliminazione delle discariche attualmente operative in diverse zone dell’isola. Oltre alle due città principali, sono coinvolti anche Messina e Milazzo, che diventano parti integranti del progetto di gestione dei rifiuti. La pianificazione si concentra sulla realizzazione di impianti che sostituiranno le discariche esistenti.
C’è una data che la Regione Siciliana indica già come spartiacque: aprile 2027. È il mese in cui dovrebbero partire i cantieri dei due termovalorizzatori di Palermo e Catania, pilastri del nuovo piano regionale dei rifiuti annunciato dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani nel. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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