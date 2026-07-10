Il Napoli si prepara per il ritiro a Dimaro, portando tra 30 e 35 calciatori, tra cui anche Gilmour. Il primo dei due stage estivi si svolgerà in questa località, prima del secondo a Castel di Sangro. Intanto, l’allenatore della Juventus sarà a Napoli lunedì, in vista delle prossime attività di preparazione.

Allegri a Napoli lunedì. Il Napoli comincia i preparativi per Dimaro. Il primo dei due ritiri del Napoli. Il secondo, com’è noto, sarà a Castel di Sangro. Il 14 luglio conferenza di Allegri al Teatro San Carlo (ore 11.15), ma il mister sarà in città già lunedì. Poi raduno a Castel Volturno per una prima riunione operativa. La stagione del Napoli partirà ufficialmente all’inizio della prossima settimana, con tre giorni di test atletici e visite mediche. Venerdì mattina la partenza per Dimaro Folgarida e si rimarrà lì fino al 27 luglio. Due le amichevoli: il 22 luglio contro l’Arezzo e il 26 contro la Carrarese. Il Napoli a Dimaro, scrive il Corriere dello Spot, dovrebbe portare 30-35 calciatori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Il Napoli a Dimaro porterà 30-35 calciatori, ci sarà anche Gilmour

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