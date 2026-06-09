Durante il ritiro a Dimaro, l’allenatore valuterà quattro calciatori, alcuni dei quali rientrano da prestiti annuali. La loro posizione nel team non è ancora definita. I giocatori sotto esame non hanno reso al massimo durante le ultime stagioni e potrebbero essere coinvolti in future decisioni di mercato. La valutazione riguarda anche alcuni elementi che stanno dimostrando di poter restare in rosa.

Sono tanti i calciatori sotto esame durante il ritiro di Dimaro. Allegri valuterà alcuni colpi che non hanno reso al meglio e, altri, che torneranno dal loro prestito annuale. Allegri pronto per Dimaro: i nomi da seguire. Il ritiro di Dimaro diventa il primo vero test per Massimiliano Allegri con il Napoli. Secondo quanto riferito da Sky Sport, tre rientri dai prestiti riceveranno attenzione particolare durante la preparazione estiva: Lorenzo Lucca, Jens Cajuste, Jesper Lindstrom e poi Antonio Vergara. Non si tratta di una semplice valutazione tecnica, ma di una selezione naturale che determinerà chi resterà nel progetto e chi finirà sul mercato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Allegri vuole monitorare quattro calciatori a Dimaro: loro futuro non scontato

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