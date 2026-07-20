Dimaro alle 21 4 calciatori del Napoli risponderanno alle domande dei tifosi LIVE
Quattro calciatori del Napoli risponderanno alle domande dei tifosi in diretta questa sera alle 21 a Dimaro, durante il primo evento della squadra con i tifosi in ritiro. L'iniziativa si svolge nel contesto della preparazione estiva e sarà trasmessa in streaming. I giocatori interagiranno con il pubblico presente e online, rispondendo alle domande poste dai tifosi. La sessione durerà circa un'ora e si svolgerà presso la località di ritiro.
Tutto pronto a Dimaro per il primo evento della SscNapoli con i tifosi in ritiro. Questa sera alle 21 q uattro calciatori del Napoli risponderanno alle domande dei tifosi: L'articolo ilNapolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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Alisson, Beukema, Politano e Vergara incontrano i tifosi del Napoli LIVE da Dimaro
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