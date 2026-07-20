dimaro alle 21 4 calciatori del napoli risponderanno alle domande dei tifosi live

Notizia in breve

Quattro calciatori del Napoli risponderanno alle domande dei tifosi in diretta questa sera alle 21 a Dimaro, durante il primo evento della squadra con i tifosi in ritiro. L'iniziativa si svolge nel contesto della preparazione estiva e sarà trasmessa in streaming. I giocatori interagiranno con il pubblico presente e online, rispondendo alle domande poste dai tifosi. La sessione durerà circa un'ora e si svolgerà presso la località di ritiro.