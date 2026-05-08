Dimarco nuovo tatuaggio per celebrare lo scudetto dell’Inter! – FOTO

Il calciatore ha deciso di celebrare lo scudetto vinto dall’Inter con un nuovo tatuaggio sul polpaccio destro. La scelta è stata condivisa attraverso una foto pubblicata sui social, in cui si vede chiaramente il disegno che rappresenta la vittoria del titolo. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo al significato o al design del tatuaggio.

di Paolo Moramarco Dimarco, festa speciale dopo il titolo: il numero 32 celebra lo scudetto dell’Inter con un tatuaggio sul polpaccio destro – FOTO. Nuovo scudetto, nuovo tatuaggio per Federico Dimarco, esterno sinistro dell’ Inter e grande protagonista della stagione nerazzurra. A meno di una settimana dalla conquista del 21° tricolore della storia del club, il numero 32 ha deciso di imprimere sulla pelle il nuovo trofeo. A mostrarlo è stato Alberto Marzari, tatuatore, con uno scatto pubblicato su Instagram. Dimarco ha scelto il polpaccio destro per celebrare il titolo appena vinto con la squadra di Cristian Chivu. Il nuovo tatuaggio si trova appena sopra un’altra opera dedicata a San Siro, simbolo del legame fortissimo tra il giocatore e il mondo nerazzurro.🔗 Leggi su Internews24.com

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