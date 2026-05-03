Suslov a Dazn | Non è facile ma le motivazioni devono essere alte

Suslov ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima della partita tra Juventus e Verona. Il centrocampista degli scaligeri ha commentato la sfida delle 18, affermando che la situazione non è semplice e che le motivazioni devono essere alte. Le sue parole sono state registrate poco prima dell’inizio del match, senza ulteriori dettagli sui contenuti.

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Verona XI: Montipò; Belghali, Nelsson, Bella-Kotchap, Edmundsson, Frese; Gagliardini, Akpa-Akpro, Bernède, Suslov, Bowie Lecce XI: Falcone; Danilo Veiga, Jean, Siebert, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Gandelman; Banda, Pierotti, Štulic #VeronaLecce x.com