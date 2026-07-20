dilettanti la nostra analisi ponte e masi da vertice

Sette squadre della provincia parteciperanno al prossimo campionato di Prima Categoria. Tra queste, il Pontelagoscuro ha rafforzato la rosa con l’ingaggio del bomber Matteo Gherlinzoni, che ha giocato tra Eccellenza e Promozione, e del portiere Aleotti, proveniente dalla X Martiri. Gherlinzoni affronta la sua prima esperienza in questa categoria.

Saranno sette le ferraresi al via nel prossimo campionato di Prima Categoria. Il Pontelagoscuro ha fatto la voce grossa sul mercato con l’arrivo del bomber Matteo Gherlinzoni, una vita tra Eccellenza e Promozione, alla prima esperienza in categoria, e del portiere Aleotti dalla X Martiri. Il nuovo corso targato Guerzoni in panchina promette grandi cose, la curiosità è tanta per un progetto che punta a consolidarsi e a compiere uno step in più rispetto all’anno scorso. Anche in casa Masi Torello Voghiera si punterà ad un campionato di vertice dopo la retrocessione della passata stagione: colpi interessanti in tutti i ruoli, a partire da Scotto in porta, passando per Pavinato in difesa, per finire con Buoso e Felice davanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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