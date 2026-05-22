Dall’Argentina all’Italia la storia di Liliana Di Masi | Così i nostri nonni hanno costruito un ponte di memoria e speranza

Dall’Argentina all’Italia, la vicenda di Liliana Di Masi racconta un percorso che attraversa diverse epoche e continenti. La sua storia inizia con le partenze dei nonni, costrette a lasciare la loro terra in cerca di un futuro migliore, e si sviluppa tra sacrifici, nostalgia e successi. Nel corso degli anni, si sono susseguite diverse generazioni che hanno mantenuto vivo il legame con le origini, contribuendo a costruire un ponte di memoria tra passato e presente.

Un viaggio lungo generazioni, fatto di partenze dolorose, sacrifici, nostalgia e conquiste. È la storia di Silvia Liliana Di Masi, docente universitaria argentina di origini calabresi, protagonista di una intensa conversazione internazionale condotta da Antonio Nesci, che ha acceso i riflettori sul legame profondo tra l’Italia e l’Argentina attraverso il racconto delle famiglie emigrate nel Novecento. Nel corso della diretta, Liliana Di Masi ha ripercorso le radici della propria famiglia, partita dalla Calabria nel dopoguerra per cercare una nuova vita oltreoceano. Un racconto autentico, carico di emozione, che ha riportato alla memoria la grande epopea migratoria italiana e il contributo straordinario dato dalle comunità calabresi alla crescita dell’Argentina. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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A dieci anni, appena arrivato dall’Argentina, disputò nel capoluogo abruzzese il suo primo torneo di tennis in Italia. Da lì iniziò il viaggio che lo ha portato fino alla semifinale degli Internazionali di Roma. #sinner #abruzzo #ruud x.com

Saluti dall'Italia reddit

Dall’Argentina all’Italia, la storia di Liliana Di Masi: Così i nostri nonni hanno costruito un ponte di memoria e speranzaUn viaggio lungo generazioni, fatto di partenze dolorose, sacrifici, nostalgia e conquiste. È la storia di Silvia Liliana Di Masi, docente universitaria ... laprimapagina.it