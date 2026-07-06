prima categoria ponte leader con gherlinzoni al masi mangherini e buoso

Nella Prima Categoria, Ponte guida la classifica con Gherlinzoni. Al Masi Mangherini e Buoso si sono svolti incontri tra lunedì 17 e martedì 18, a circa un mese e mezzo dall'inizio della nuova stagione. La ripresa delle attività è prevista per questa finestra temporale, con la maggior parte delle squadre che torneranno in campo dopo Ferragosto.

Poco meno di un mese e mezzo alla ripartenza in Prima Categoria, dove quasi tutte le squadre si ritroveranno dopo Ferragosto, tra lunedì 17 e martedì 18. Le regine del mercato nella nostra provincia sono Pontelagoscuro e Masi Torello Voghiera, che si stanno attrezzando per fare un campionato di vertice. Il Ponte ha varato un nuovo ciclo con l’arrivo in panchina di Nicolò Guerzoni, che ha avuto un ruolo chiave nel convincere Matteo Gherlinzoni ad accettare l’offerta biancoceleste, un giocatore di assoluto valore per la categoria, capace di spostare gli equilibri. Reparto offensivo di altissimo livello per la società del presidente Popolo, che oltre a ‘Gherli’ potrà contare sui confermati Bicaku ed Onesti, e sul ritorno di Zappi dalla X Martiri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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