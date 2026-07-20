Diga di Campolattaro | completati i lavori alla traversa Tammarecchia

Sono stati completati i lavori sulla traversa Tammarecchia, parte della diga di Campolattaro. I presidenti dell’ASEA e della Provincia di Benevento hanno annunciato che entro la fine del mese verrà effettuato il varo dell’opera di presa sul torrente Tammarecchia, affluente del fiume Tammaro. La fase di costruzione si è conclusa e si prepara l’installazione finale dell’opera.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Presidente dell’ ASEA, Giovanni Mastrocinque, e il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, annunciano il completamento dei lavori e il prossimo varo, entro la fine di questo mese, dell’opera di presa sul torrente Tammarecchia, affluente del fiume Tammaro. Si tratta di un importante traguardo per la sicurezza idraulica e la difesa del territorio sannita. I lavori, affidati alla ditta Barone Costruzioni S.r.l. per un importo complessivo di oltre 202 mila euro, ultimati in linea con i programmi aziendali. L’intervento si inserisce nel quadro delle attività di incremento della sicurezza dell’infrastruttura, finanziate nell’ambito degli Accordi collegati alle Delibere CIPE. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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