Gallura stop all’acqua martedì | lavori alla diga di Monte Lerno

Martedì nella zona della Gallura sono previste interruzioni dell’acqua a causa di lavori alla diga di Monte Lerno. Le interruzioni inizieranno a partire dalla sera e interesseranno diversi comuni della regione. In alcuni centri i disagi dureranno tutta la notte, mentre in altri i lavori si concluderanno prima del mattino. Le autorità hanno comunicato gli orari precisi di inizio e fine per ciascun centro interessato.

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? Domande chiave Quali comuni subiranno i disagi più lunghi durante la notte?. A che ora inizieranno esattamente le interruzioni nei singoli centri?. Perché l'acqua potrebbe risultare torbida subito dopo il ripristino?. Come influirà l'installazione della nuova valvola sulla pressione idrica?.? In Breve Intervento su condotta Pattada per installazione valvola regolatrice nuova.. Ozieri e Ittireddu disagi dalle 15 di martedì alle 5 di mercoledì.. Tempio e Luras cali di pressione tra le 16 e mezzanotte.. Tula interruzioni previste dalle 17 di martedì fino alle 5 di mercoledì.. Martedì 12 maggio, i tecnici di Abbanoa interverranno sulla condotta che trasporta l’acqua grezza dalla diga di Monte Lerno per installare nuove apparecchiature, causando sospensioni del servizio idrico in diversi centri della Gallura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gallura, stop all’acqua martedì: lavori alla diga di Monte Lerno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Livorno, lavori alla rete idrica: stop all'erogazione dell'acqua martedì 24 febbraioMartedì 24 febbraio, dalle 8 alle 13, salvo imprevisti i tecnici di Asa saranno impegnati in zona Castellaccio per un intervento alla rete idrica. Teramo, stop all’acqua martedì: lavori tra viale Crispi e Gammarana? Cosa scoprirai Quali vie specifiche saranno colpite dal blocco idrico martedì? Come influirà l'intervento sulla gestione delle scorte domestiche?...