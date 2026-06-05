Il Ministero delle Infrastrutture riceverà presto le verifiche sulla stabilità della sponda destra della diga di Campolattaro. L’Asea, l’ente che gestisce l’impianto per conto della Provincia, ha comunicato che sono in corso controlli tecnici e analisi strutturali. La consegna dei risultati è prevista nei prossimi giorni. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo alle tempistiche o alle possibili misure correttive.

Tempo di lettura: 3 minuti L’Asea, Azienda Speciale, Ente gestore per conto della Provincia di Benevento, Ente titolare della concessione sulla Diga di Campolattaro sul fiume Tammaro, consegnerà entro la fine dell’estate 2026 alla Direzione Generale Dighe del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti gli studi sulla stabilità della sponda destra dell’invaso in seno ai lavori di “Realizzazione di un sistema di monitoraggio addizionale per la frana in sponda destra della Diga di Campolattaro”. E’ quanto comunicano i Presidenti della Provincia, Nino Lombardi, e dell’Asea, Giovanni Mastrocinque, al termine di una riunione di lavoro che fa seguito alla recente visita di vigilanza semestrale della Direzione Generale Dighe che ha l’alta sorveglianza sulla gestione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Diga di Campolattaro: presto al Ministero le verifiche sulla stabilità della sponda destra

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