L’Atalanta si sta strutturando secondo il metodo di Maurizio Sarri, con l’obiettivo di integrare i principi di gioco prima della prima sfida di Conference League il 20 agosto. La squadra ha iniziato a lavorare sui moduli e le strategie, ma finora non sono stati visti in allenamento alcuni giocatori chiave come Gaetano e altri mezzali. La preparazione procede gradualmente, con l’intento di formare un gruppo che possa applicare il nuovo stile di gioco.

Un passo alla volta, perché solo così si possono assorbire i principi di calcio di Maurizio Sarri a un mese esatto dalla gara d’andata del playoff di Conference (20 agosto). La società ha pazienza soprattutto verso chi mette il lavoro davanti a tutto. E così è per Sarri che anche questa settimana affronterà doppie sedute ogni giorno. Bisogna correre e anche imparare i movimenti. La rosa è incompleta per “colpa” dei Mondiali che lascia in vacanza ancora per qualche giorno i protagonisti. Ma, nel frattempo, il materiale a disposizione dell’allenatore è qualitativamente e numericamente di alto livello. Così l’amichevole di sabato, la prima uscita, contro l’Under 23, ha lasciato interessanti elementi su cui riflettere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Difesa, Gaetano e mezzali mai viste: sta nascendo l'Atalanta di Sarri

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