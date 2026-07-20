Difesa Gaetano e mezzali mai viste | sta nascendo l' Atalanta di Sarri
L’Atalanta si sta strutturando secondo il metodo di Maurizio Sarri, con l’obiettivo di integrare i principi di gioco prima della prima sfida di Conference League il 20 agosto. La squadra ha iniziato a lavorare sui moduli e le strategie, ma finora non sono stati visti in allenamento alcuni giocatori chiave come Gaetano e altri mezzali. La preparazione procede gradualmente, con l’intento di formare un gruppo che possa applicare il nuovo stile di gioco.
Un passo alla volta, perché solo così si possono assorbire i principi di calcio di Maurizio Sarri a un mese esatto dalla gara d’andata del playoff di Conference (20 agosto). La società ha pazienza soprattutto verso chi mette il lavoro davanti a tutto. E così è per Sarri che anche questa settimana affronterà doppie sedute ogni giorno. Bisogna correre e anche imparare i movimenti. La rosa è incompleta per “colpa” dei Mondiali che lascia in vacanza ancora per qualche giorno i protagonisti. Ma, nel frattempo, il materiale a disposizione dell’allenatore è qualitativamente e numericamente di alto livello. Così l’amichevole di sabato, la prima uscita, contro l’Under 23, ha lasciato interessanti elementi su cui riflettere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Segui gli aggiornamenti su Atalanta.
Notizie e thread social correlati
A Maranello, dove Ferrari Hypersail sta nascendo: soluzioni tecniche mai viste per il "mostro"A Maranello, si sta sviluppando Ferrari Hypersail, un progetto che prevede soluzioni tecniche innovative per un nuovo modello.
La nuova Atalanta di Sarri: difesa a quattro, regia di Gaetano e primi segnali di SarrismoNella partita amichevole contro la squadra U23, l'Atalanta ha schierato un modulo a quattro difensori con la regia affidata a un centrocampista...
Temi più discussi: L'Atalanta di Sarri parte con il piede giusto: la doppietta di Levak vale il 2-1 contro l'Under 23; Atalanta: doppietta di Levak, il centrocampista blindato da Percassi. Ecco come Sarri ha schierato la squadra; Dove giocheranno Samardzic, Gaetano e Zalewski nell'Atalanta di Sarri: nuovi ruoli nella rivoluzione della Dea; L'Atalanta di Sarri prende forma: la difesa a 4 e il regista Gaetano.
L’Atalanta di Sarri parte con il piede giusto: la doppietta di Levak vale il 2-1 contro l’Under 23. La squadra di Beati passa avanti nel primo tempo con Zanaboni, poi la Dea ribalta tutto con la doppietta del centrocampista classe 2006 Levak. Grandi applausi per facebook
La nuova Atalanta di Sarri: difesa a quattro, regia di Gaetano e primi segnali di SarrismoAtalanta, le prime indicazioni dall’amichevole in famiglia con l’U23: modulo, indicazioni tattiche e giocatori chiave per Sarri ... calcionews24.com
Difesa, Gaetano e mezzali mai viste: sta nascendo l'Atalanta di SarriUn passo alla volta, perché solo così si possono assorbire i principi di calcio di Maurizio Sarri a un mese esatto dalla gara d’andata del playoff di Conference (20 agosto). La società ha pazienza sop ... gazzetta.it