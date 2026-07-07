A Maranello, si sta sviluppando Ferrari Hypersail, un progetto che prevede soluzioni tecniche innovative per un nuovo modello. La presentazione ufficiale è ancora in fase di preparazione, senza una data confermata. Il progetto avanza passo dopo passo, con progressi che segnalano un prossimo evento pubblico. La società sta lavorando per completare tutte le fasi di sviluppo prima di svelare il veicolo al pubblico.

Un passetto (complicato) alla volta e Ferrari Hypersail è sempre più vicina alla prima, attesissima uscita pubblica, ossia il varo. Quando sarà? Probabilmente a fine anno, manca una data precisa come è normale nel momento in cui si parla di una barca rivoluzionaria – nata per stabilire record - che punta a ridefinire il concetto di navigazione oceanica. Breve ripasso: si tratta del primo monoscafo full-foiling per competizioni offshore, un geniale mix (stiamo semplificando) tra gli AC75 dell’America’s Cup – che gareggiano in acqua quasi piatta – e i 60 piedi IMOCA, protagonisti del circuito oceanico. Una mezza follia. Ma il vantaggio è che la sfida può contare sulla tecnologia di un costruttore come Ferrari che sul fronte sportivo ha un’esperienza di 90 anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - A Maranello, dove Ferrari Hypersail sta nascendo: soluzioni tecniche mai viste per il "mostro"

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Ferrari Hypersail | Practice Makes Perfect | Episode Four

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