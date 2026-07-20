Diesel e benzina aumenti record | tutti i prezzi dove conviene fare rifornimento

I prezzi di diesel e benzina hanno registrato aumenti record, rendendo più costosi gli spostamenti per milioni di automobilisti. Dopo mesi di stabilità, il mercato dei carburanti mostra ora una forte crescita dei costi. La situazione interessa sia le famiglie che le imprese, che devono affrontare costi più elevati per il rifornimento. In questo scenario, si consiglia di confrontare le tariffe tra le varie stazioni di servizio per individuare le opzioni più convenienti.

Il costo degli spostamenti torna a essere un tema centrale per milioni di automobilisti. Dopo mesi in cui il prezzo dei carburanti è rimasto sotto osservazione per l’impatto sulle famiglie e sulle imprese, il mercato registra una nuova fase di crescita. Fare il pieno torna così a pesare maggiormente sui bilanci quotidiani, soprattutto per chi utilizza frequentemente l’auto o percorre lunghe distanze. A incidere sul quadro attuale sono diversi fattori che hanno modificato nuovamente lo scenario. La fine del taglio delle accise sui carburanti e il riaccendersi delle tensioni internazionali legate allo Stretto di Hormuz hanno contribuito alla ripresa dei prezzi di benzina e diesel, con aumenti che si riflettono sia sulla rete stradale sia sulle autostrade. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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High diesel prices fuels farmers angst during planting season

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Esiste un motivo logico al perchè le macchine nuove quando le prendi dal concessionario hanno la benzina messa col contagocce? reddit