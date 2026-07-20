Carburanti aumenti record per diesel e benzina | la mappa dei prezzi dove conviene fare rifornimento

Il prezzo del diesel supera i 2 euro al litro su rete stradale e autostrada. La mappa dei prezzi mostra che le Regioni più economiche sono Marche, Lazio, Veneto ed Emilia-Romagna. I rincari dei carburanti continuano senza sosta, con aumenti record sia per il diesel che per la benzina.

I prezzi dei carburanti continuano a salire. l gasolio supera i 2 euro, sia sulla rete stradale che in autostrada. Secondo gli ultimi dati aggiornati, le Regioni più economiche sono Marche, Lazio, Veneto ed Emilia-Romagna. Maglia nera per Sicilia, Bolzano, Friuli-Venezia Giulia e Calabria. Ecco la mappa dei prezzi e dove conviene di più rifornirsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Carburanti.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Aumenti record dei carburanti in Italia: gasolio +16% e benzina +6,7% dopo le tensioni geopolitiche

Notizie e thread social correlati

Il prezzo della benzina oggi alle stelle, stabile il diesel: dove ‘conviene’ fare rifornimentoIl prezzo della benzina oggi ha raggiunto il livello più alto da oltre due anni e mezzo, con un incremento rispetto alle settimane scorse.

Taglio accise, governo prolunga sconto su benzina e diesel fino all’8 giugno: i nuovi prezzi dei carburantiIl governo ha deciso di prolungare lo sconto sulle accise sui carburanti fino all'8 giugno, estendendo così di due settimane la misura già in atto.

Temi più discussi: Prezzi carburanti, aumenti record per benzina e diesel; Prezzo diesel e benzina, nuovi aumenti dei carburanti: i dati; Carburanti, aumenti record prima delle vacanze: gasolio a 2,7 euro al litro; +28 centesimi al litro: aumenti da record per la benzina in Piemonte.

Carburanti, aumenti record prima delle vacanze: gasolio a 2,7 euro al litro x.com

+28 centesimi al litro: aumenti da record per la benzina in PiemonteSecondo posto in Italia tra le regioni con i rincari maggiori, dietro solo al Friuli Venezia Giulia: l'elaborazione di Cna su dati del ministero delle Imprese ... rainews.it

Carburanti, aumenti record per diesel e benzina: la mappa dei prezzi, dove conviene fare rifornimentoI prezzi dei carburanti continuano a salire. l gasolio supera i 2 euro, sia sulla rete stradale che in autostrada ... fanpage.it