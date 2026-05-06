Il prezzo della benzina oggi alle stelle stabile il diesel | dove ‘conviene’ fare rifornimento

Il prezzo della benzina oggi ha raggiunto il livello più alto da oltre due anni e mezzo, con un incremento rispetto alle settimane scorse. La situazione è determinata dall’aumento delle accise e dalle quotazioni internazionali. Per quanto riguarda il diesel, invece, il prezzo si mantiene stabile rispetto ai giorni precedenti. La variazione dei costi si riflette sui prezzi praticati nelle stazioni di servizio di tutto il paese, con differenze tra le varie regioni.

Roma, 6 maggio 2026 - Il prezzo della benzina oggi è alle stelle, spinto, oltre che dall'aumento delle accise, anche dalle quotazioni internazionali: questa mattina, 6 maggio, il prezzo medio nazionale alla pompa tocca il massimo da oltre due anni e mezzo, dall'11 ottobre 2023. Sostanzialmente stabile invece il gasolio. Questa mattina la benzina self service sulla rete stradale è a 1,934 eurolitro (+8 millesimi rispetto a ieri), gasolio a 2,042 eurolitro (-1). Il Gpl è a 0,821 eurolitro (+1), il metano a 1,572 eurokg (-1). In autostrada, la benzina self è a 1,989 euro (+8), il diesel a 2,112 euro (-2), il Gpl a 0,928 euro (+1) e il metano a 1,594 euro (invariato).🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il prezzo della benzina oggi alle stelle, stabile il diesel: dove ‘conviene’ fare rifornimento Notizie correlate Il prezzo della benzina oggi sale, quello del diesel è stabile. L’effetto dei nuovi tagli differenziati alle accise sul carburanteRoma, 3 aprile 2026 – L’effetto che il governo voleva ottenere dalla proroga del taglio delle accise “rimodulate” era quello di avvicinare i prezzi... Guerra in Iran, prezzi di benzina e gasolio alle stelle: ecco dove conviene fare il pieno a LivornoIl rialzo delle quotazioni del petrolio a seguito dello scoppio del conflitto sta causando un aumento generale del carburante Caro pieno, quanto mi... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Carburanti: cresce il prezzo della benzina (1,890 euro/litro), stabile il gasolio; Diesel e benzina, da oggi lo sconto sulle accise: cosa cambia; Diesel e benzina, così da oggi cambia lo sconto sulle accise; Da oggi sale il prezzo della benzina, verso rincari di 15-20 centesimi con le nuove accise del governo Meloni. Staffetta Quotidiana, prezzo benzina al massimo da due anni e mezzoContinua a salire il prezzo della benzina, spinto, oltre che dall'aumento delle accise, anche dalle quotazioni internazionali: questa mattina il prezzo medio nazionale alla pompa tocca il massimo da o ... ansa.it Prezzi carburanti, ora il problema è la benzina: la verde tocca i record di ottobre 2023Al servito, la verde è a 2,060 euro/litro (compagnie 2,104; pompe bianche 1,978), il gasolio a 2,183 euro/litro (compagnie 2,225; pompe bianche 2,106), il GPL a 0,827 euro/litro (compagnie 0,840; ... quattroruote.it Sky tg24. . Con il prezzo del carburante in aumento, molti si chiedono cosa fare in vista dell’estate: si potrà davvero partire In questo estratto del vodcast 3 Fattori, Mariangela Pira e Andrea Giuricin, Ad di Tra Consulting, rispondono al quesito e spiegano com - facebook.com facebook #Gatti via dalla #Juventus Già fissato il prezzo x.com