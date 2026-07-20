Dieci cose che ci ricorderemo del mondiale più pop di sempre

La Spagna ha vinto il primo Mondiale con 48 squadre, battendo l'Argentina in finale. È il secondo titolo per la nazionale, dopo quello di 16 anni fa. La finale si è giocata in una gara decisa nei tempi regolamentari. La squadra spagnola ha conquistato il trofeo per la prima volta in questa nuova formula. La manifestazione si è svolta in più paesi, con numerosi gol e record stabiliti durante il torneo.

AGI - La Spagna ha vinto il primo Mondiale a 48 squadre della storia superando in finale l'Argentina e tornando ad alzare la coppa più prestigiosa 16 anni dopo la prima volta. Ma quella che si è disputata negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, è un'edizione che sarà ricordata non solo per il trionfo delle furie rosse di Luis de la Fuente, ma anche per quanto accaduto attorno ai (tanti) match disputati nell'ultimo mese. Nella serata della finale di New York sono arrivati i fischi per Gianni Infantino e Donald Trump, un segnale del clima controverso che ha accompagnato l'evento, tra politica e business, polemiche e trend social. È... 🔗 Leggi su Agi.it

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