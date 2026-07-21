15 cose che ricorderemo di questi mondiali di calcio

Durante i 39 giorni dei Mondiali maschili di calcio sono stati segnati 308 gol in 104 partite, con oltre 1000 giocatori che hanno partecipato almeno una volta. La competizione si è protratta dal primo match fino alla finale, lasciando un ricordo di molte emozioni e momenti memorabili. Nessun dettaglio specifico sui risultati, ma il totale dei gol e delle partite rappresenta il dato più rilevante di questa edizione.

Nei 39 giorni passati tra la partita inaugurale e la finale dei Mondiali maschili di calcio ci sono stati 308 gol distribuiti in 104 partite, in cui poco più di 1000 giocatori hanno giocato almeno un minuto. Nei sedici stadi ospitanti si sono viste tante cose che ci ricorderemo, ma anche all’esterno sono successe cose a loro modo memorabili, non tutte perché belle. Queste quindici sono tra quelle che, per una ragione o per l’altra, potrebbero tornarci in mente quando ripenseremo al Mondiale di Canada, Messico e Stati Uniti. Mbappé contro Messi a chi fa più golPer tutto il Mondiale i due attaccanti e capitani delle finaliste della passata edizione, Francia e Argentina, si sono sorpassati e contro-sorpassati al primo posto della classifica dei calciatori con più gol ai Mondiali. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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I 31 momenti più DIVERTENTI di sempre dei Mondiali

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