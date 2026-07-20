Durante la cerimonia di premiazione, il presidente americano si è rifiutato di lasciare il palco mentre le squadre spagnole sollevavano la Coppa del Mondo, creando un’immagine iconica. La scena è diventata uno dei momenti più ricordati del torneo. Altre immagini salienti includono l’esultanza dei giocatori, le celebrazioni con il pubblico e alcune contestazioni durante le partite. La competizione ha visto anche episodi di tensione tra le squadre e momenti di grande entusiasmo tra i tifosi.

Il presidente americano che non voleva spostarsi dal palco quando gli spagnoli alzavano la coppa è una delle immagini simbolo della competizione appena conclusa. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Repubblica.it - Il photobombing di Trump con la Coppa del mondo e le altre cose del mondiale che ricorderemo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Donald Trump consegnerà la Coppa del Mondo con Infantino, che bis per il presidente USAIl presidente degli Stati Uniti sarà presente alla finale dei Mondiali 2026, che si terrà domenica 19 luglio al MetLife Stadium.

EXCL: Friedel afferma che la politica non ha posto nel calcio dopo l’interferenza di Trump in Coppa del Mondo con il cartellino rosso di BalogunBrad Friedel ha espresso delusione per l’interferenza politica durante la Coppa del Mondo, in particolare riferendosi a un episodio che ha coinvolto...

Mondiali, Ronaldo porta la Coppa del Mondo... a Trump - VideoNello speciale box dove siede insieme al presidente della Fifa Gianni Infantino, si è 'affacciato' Ronaldo il Fenomeno, che ha portato personalemente a Trump la Coppa del Mondo c ... adnkronos.com

Trump fischiato con Infantino alla premiazione. E si imbuca nella foto della Spagna con la coppa. In tribuna stretta di mano con SanchezNon ci sono stati fischi all'inizio, quando le telecamere lo hanno inquadrato in tribuna. Ci sono stati, invece, per lui e Infantino quando sono ... msn.com