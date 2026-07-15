Università degli Studi Link | corso di perfezionamento su Intelligenza Artificiale e Didattica per acquisire competenze operative e ottenere 1 punto nelle GPS

Un corso di perfezionamento su Intelligenza Artificiale e Didattica è stato attivato presso un’università. Il percorso mira a fornire competenze pratiche a insegnanti, educatori e formatori interessati a integrare le tecnologie AI nelle attività didattiche. La partecipazione permette di ottenere un punto aggiuntivo nelle graduatorie provinciali per le supplenze. Il corso si concentra su strumenti e metodologie operative legate all’uso dell’intelligenza artificiale in ambito educativo.

Il Corso di Perfezionamento in Intelligenza Artificiale, Didattica e Innovazione Educativa è un percorso pensato per fornire competenze concrete a insegnanti, educatori ed esperti in formazione che desiderano integrare in modo consapevole le tecnologie basate sull’AI nella propria attività. Strumenti di AI generativa, piattaforme intelligenti e nuovi ambienti digitali stanno entrando progressivamente nella scuola, offrendo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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