Cinà-Diaz Acosta oggi ATP Kitzbuehel 2026 | orario tv programma streaming

Oggi, nel torneo ATP250 di Kitzbuehel, Federico Cinà affronta Facundo Diaz Acosta nel primo turno. L'incontro si svolge sulla terra rossa austriaca. La partita è prevista per questa giornata, con orario ancora da definire. La sfida si può seguire in diretta streaming o in televisione, anche se i dettagli specifici non sono stati comunicati. Cinà cerca di avanzare nel torneo, mentre Diaz Acosta tenta di proseguire il suo cammino.

Oggi, lunedì 20 luglio, Federico Cinà affronterà l’argentino Facundo Diaz Acosta nel primo turno dell’ATP250 di Kitzbuehel. Sulla terra rossa austriaca, il giovane tennista siciliano sfiderà il sudamericano, puntando al successo e sperando di fare più strada possibile in questo evendo. Cinà ha raggiunto il tabellone principale superando brillantemente le qualificazioni, dove ha sconfitto prima il polacco Michalski e poi il connazionale Lorenzo Giustino. Quello di Kitzbühel rappresenta per il palermitano decimo main draw in carriera nel circuito maggiore, il sesto in questa stagione. Non sarà semplice. Specialista della terra battuta, Díaz Acosta vanta già un titolo ATP nel proprio palmarès, conquistato nel 2024 davanti al pubblico di casa nel torneo di Buenos Aires. 🔗 Leggi su Oasport.it

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