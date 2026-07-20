Giovanni Di Lorenzo si prepara a iniziare la sua ottava stagione con il Napoli. Il terzino, arrivato con Benitez e debuttato in Champions, è diventato un simbolo del club. Ha giocato anche sotto le panchine di Gattuso, Conte e Rudi Garcia, quest'ultimo durante l’anno del decimo posto in campionato.

Giovanni Di Lorenzo è pronto ad iniziare l’ottava stagione con la maglia del Napoli. Il terzino è ormai un simbolo della squadra azzurra; arrivato con Benitez, che lo fece debuttare in Champions, è stato poi protagonista anche con Gattuso e con Conte ma anche con Rudi Garcia nell’anno del decimo posto. Sarà il capitano del Centenario, ha vinto due scudetti come solo Diego Armando Maradona, ed ha come obiettivo l’ingresso nella top 10 per quanto riguarda le presenze totali con la maglia del Napoli. Al momento il numero 22 è in 13ma posizione; sono 238 le presenze in Serie A con il Napoli, a quota 247 in decima posizione c’è Ferrara ed il sorpasso avverrà in questa stagione con ogni probabilità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Di Lorenzo, “inno alla classe operaia e forza del lavoro”: è un simbolo del Napoli

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