A Napoli si è svolta la prima manifestazione nazionale del campo largo, con la partecipazione di rappresentanti del PD, M5S e AVS. I cittadini presenti hanno espresso il desiderio di unire le forze per contrastare il centrodestra, sottolineando l’importanza di evitare gli errori delle precedenti elezioni. Tra le voci si evidenzia la richiesta alla sinistra di recuperare i voti della classe operaia e di concentrarsi sull’unità piuttosto che su percentuali di singoli leader politici.

Uniti nonostante le differenze per battere il centrodestra. Alla prima uscita nazionale del campo largo organizzato a Napoli da PD, M5S e AVS i cittadini che hanno partecipato all’evento non hanno dubbi, bisogna correre insieme ed evitare gli errori fatti nelle scorse elezioni politiche. “È vero – dice una partecipante – all’interno del centrosinistra ci sono punti di vista diversi su temi importanti come politica estera, preferenze ed allargamento al centro di Matteo Renzi ma alla fine bisognerà trovare una sintesi quando si scriverà il programma e capire chi vorrà davvero aderire. Su alcune cose sarò d’accordo e su altre meno, ma stare insieme è l’unico modo per togliere i fascisti al governo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “La sinistra recuperi i voti della classe operaia invece di pensare al 4% di Renzi”: le voci dalla piazza del campo largo a Napoli tra voglia di unità e malumori per l’ipotesi alleanze

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