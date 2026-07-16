Nel caldo torrido di questa estate, molti lavoratori sono costretti a operare all'aperto sotto il sole cocente, rischiando la salute. Secondo Greenpeace e Cgil, circa il 10% di loro è in condizione di pericolo. La situazione si inserisce in un quadro di temperature elevate che dividono il Paese tra ondate di calore e piogge intense. Le organizzazioni chiedono di tassare i profitti delle industrie fossili per affrontare il problema.

Lavoratori e caldo estremo Greenpeace e Cgil: «Uno su 10 è a rischio. Vanno tassati i profitti delle industrie fossili». Italia spezzata in due: canicola e piogge Lavoratori e caldo estremo Greenpeace e Cgil: «Uno su 10 è a rischio. Vanno tassati i profitti delle industrie fossili». Italia spezzata in due: canicola e piogge Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. L’Italia è una stufa dove la terza ondata di calore in un mese è interrotta da acquazzoni... 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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© Ilmanifesto.it - La classe operaia, vittima del clima, si squaglia al sole

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