Di che origini è Marta Bunda eletta Miss Bologna 2026 | la sua risposta alle polemiche

Marta Bunda, 24 anni, è stata eletta Miss Bologna 2026, generando polemiche sui social. La ragazza è nata a Imola ed è italiana, ma i suoi genitori sono originari del Congo e risiedono nel paese da molti anni. La discussione si concentra sulle sue origini etniche e sul colore della pelle, con alcuni utenti che hanno espresso commenti critici. Bunda ha risposto alle polemiche senza entrare nel merito delle accuse.

Sta facendo molto discutere l’elezione di Marta Bunda a Miss Bologna 2026. Il motivo sono il colore della pelle e le origini della ragazza 24enne. Bunda è italiana perché nata a Imola, ma i suoi genitori sono originari del Congo e vivono da tempo nel nostro Paese. Al Resto del Carlino ha spiegato che suo padre è stato il primo della sua famiglia ad arrivare in Italia, nel 1994, e sua madre lo ha raggiunto poco dopo. Ha tre fratelli. Si divide tra il lavoro come receptionist in un’azienda e l’università. “Penso che l’appartenenza a un Paese ti venga data dalla tua storia. Io sono nata e cresciuta qui e quindi non penso che le mie origini mi rendano meno italiana” ha spiegato Marta in una recente intervista al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Insulti razzisti contro Marta Bunda, eletta Miss Bologna 2026: «L'Italia non sarà mai il tuo paese»

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La gioia per l'elezione di Marta Bunda a Miss Bologna 2026 è durata poche ore prima che sui social, accanto ai complimenti, arrivassero anche diversi commenti e insulti razzisti per il colore della pelle della vincitrice, 24 anni, nata a Imola da una famiglia di or x.com

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