Dopo essere stata eletta Miss Bologna 2026, una giovane donna nata a Imola ha ricevuto commenti razzisti sui social media. La ragazza ha ottenuto il titolo e poche ore dopo si è trovata coinvolta in polemiche legate a insulti di natura discriminatoria, che non riguardano il concorso o il suo risultato.

La giovane nata a Imola è stata bersaglio di commenti razzisti dopo la proclamazione. Vincere un concorso di bellezza e ritrovarsi, nel giro di poche ore, al centro di una polemica che nulla ha a che vedere con la fascia conquistata. È quanto accaduto a Marta Bunda, giovane di origini congolesi nata a Imola, che nei giorni scorsi ha conquistato il titolo di Miss Bologna 2026, staccando il pass per le finali regionali di Miss Italia Emilia-Romagna. La sua affermazione, però, è stata accompagnata da una valanga di commenti comparsi sui social, dove alcuni utenti hanno contestato la sua vittoria facendo esclusivamente riferimento al colore della pelle, sostenendo che una donna nera non potrebbe rappresentare Bologna o addirittura l’Italia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Marta Bunda è Miss Bologna 2026: dopo gli attacchi social arriva la sua risposta

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