Devastante incendio a Castronovo di Sicilia | 21 Comuni senz'acqua 24 interventi dei vigili del fuoco

Da fanpage.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio ha colpito Castronovo di Sicilia, lasciando senza acqua 21 Comuni circostanti. I vigili del fuoco hanno effettuato almeno 24 interventi, anche nel Catanese, per spegnere le fiamme. Nessuna altra informazione sui danni o sulle cause dell’incendio.

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In Sicilia, 21 Comuni sono rimasti senz'acqua dopo che un incendio devastante ha travolto Castronovo di Sicilia. I vigili del fuoco hanno effettuato almeno 24 interventi anche nel Catanese per domare le fiamme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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