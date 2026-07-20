Didier Deschamps ha annunciato le sue dimissioni dalla nazionale francese dopo 14 anni. La sua avventura si è conclusa con una sconfitta in una partita ufficiale, senza che ci siano stati rimpianti. La decisione è stata comunicata a seguito dell'ultima gara disputata, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La sua gestione ha portato a successi e momenti difficili, ma ora lascia il ruolo di allenatore.

Miami (Stati Uniti), 20 luglio 2026 - Si chiude con una sconfitta, ma non con rimpianti, l'avventura di Didier Deschamps sulla panchina della Francia. Il tecnico di Bayonne ha lasciato l'incarico di commissario tecnico dei Bleus dopo la finale per il terzo posto del Mondiale, persa 6-4 contro l'Inghilterra in una gara pazza a Miami, mettendo fine a un ciclo iniziato nel 2012 e durato quattordici anni: il più lungo nella storia della Nazionale francese. Deschamps: "Bisogna saper dire basta". L'addio era già nell'aria da tempo. Deschamps aveva annunciato la propria decisione di non rinnovare il contratto già a gennaio 2025, spiegando in un'intervista a TF1 di aver scelto consapevolmente il 2026 come punto d'arrivo: "Bisogna sapere dire basta ", aveva detto allora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Deschamps saluta la Francia dopo 14 anni: "Sento che è finita"

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Deschamps waves goodbye to the fans after 14 years with France | FIFA World Cup 2026™

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