Didier Deschamps lascerà la guida della nazionale francese dopo i Mondiali, con un addio che chiude 14 anni di incarico. Ha dichiarato che la nazionale è stata la cosa più bella della sua vita. La decisione segna la fine di un lungo periodo per la squadra, in attesa della conclusione della competizione mondiale. La sua partenza rappresenta un momento di grande rilievo nel calcio internazionale.

Didier Deschamps lascerà la Francia dopo la fine dei Mondiali. Ecco le sue parole d’addio alla Nazionale transalpina. Un momento storico e carico di profonda commozione sta per consumarsi nel panorama del calcio internazionale. Dopo un ciclo leggendario durato ben 14 anni, Didier Deschamps si prepara a salutare ufficialmente la panchina della Francia. Il commissario tecnico transalpino ha annunciato la conclusione della sua straordinaria avventura alla guida della selezione francese, chiudendo un capitolo indimenticabile che lo ha visto imporsi come leader assoluto, prima sul rettangolo verde da capitano e poi in panchina come guida tecnica.... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Finisce l’era Deschamps per la Francia, giù il sipario dopo 14 anni da ct: «La Nazionale è la cosa più bella che mi sia capitata»

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