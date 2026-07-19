Didier Deschamps ha annunciato la fine della sua esperienza come ct della nazionale francese, dopo la sconfitta per 6-4 contro l’Inghilterra nella finale per il terzo posto del Mondiale. In un messaggio emotivo, ha detto che la sua avventura è terminata e ha lasciato aperta la possibilità di vedere Zinedine Zidane come futuro allenatore. Deschamps ha espresso sentimenti di rabbia e commozione al termine della partita.

Didier Deschamps chiude la sua lunga avventura sulla panchina della Francia con parole cariche di emozione dopo la sconfitta per 6-4 contro l'Inghilterra nella finale per il terzo posto del Mondiale. Il ct ammette gli errori, elogia la reazione della squadra e passa idealmente il testimone al suo successore. "È stata una giornata molto particolare - spiega -. Sarebbe stato meglio arrivare terzi, ma dopo un primo tempo disastroso non è stato possibile. Mi sono arrabbiato, ma nel secondo tempo abbiamo mostrato il vero volto della Francia, con orgoglio, determinazione e un calcio che ha rispecchiato quanto fatto durante tutto il Mondiale. Abbiamo affrontato una squadra più forte di noi". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Deschamps saluta la Francia tra rabbia e commozione: "Ora è finita. Zidane ct? Resto tifoso"

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