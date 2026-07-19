Finisce l' era Deschamps inizia quella Zidane | parte la rivoluzione nella Francia

Dopo 14 anni, l’allenatore Didier Deschamps lascia la guida della nazionale francese. Al suo posto, prende il comando Zinedine Zidane, segnando l’inizio di una nuova fase. La fine del suo mandato è stata accompagnata da momenti di commozione tra lo staff e i giocatori. La squadra si prepara ora a un nuovo ciclo, con il cambio in panchina ufficializzato e l’obiettivo di proseguire sulla strada intrapresa.

Dopo quattordici anni di regno firmato Didier Deschamps, la Francia volta definitivamente pagina. Finisce un'era commovente, dolorosa nelle sue ultime ore di addio per lo storico staff uscente, e comincia ufficialmente l'epopea di Zinedine Zidane. Zizou è pronto a prendersi la panchina dei Bleus con un diktat chiaro e categorico, rivelato in esclusiva dai colleghi de L'Équipe: tabula rasa., Dietro le quinte la macchina è in movimento da mesi. Non si tratta di un semplice avvicendamento, ma di una vera e propria epurazione totale della struttura precedente. Zidane ha intenzione di azzerare l'organigramma attuale, portando con sé solo ed esclusivamente uomini di assoluta fiducia. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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