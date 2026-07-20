Didier Deschamps ha annunciato le dimissioni dall'incarico di allenatore della nazionale francese, spiegando che il clima nel gruppo era diventato irrespirabile e che la decisione era nel miglior interesse di tutti. Dopo 14 anni alla guida della squadra, ha portato la nazionale alla vittoria del Mondiale 2018, oltre a una finale e una semifinale mondiali, e una finale europea. La sua uscita avviene dopo il quarto posto ottenuto nell’ultimo torneo internazionale.

Sognava un addio in trionfo. Si deve accontentare del quarto posto. In ogni caso, Didier Deschamps ha scritto la storia della nazionale francese e lascia dopo un regno durato 14 anni, culminato con la vittoria del Mondiale 2018, decorato con una Nations League, una finale e una semifinale mondiali, una finale dell'Europeo. Un'eredità nobile e complessa per il successore in pectore Zinedine Zidane. Eppure, l'addio di DD è contaminato da tensioni e veleni, con certi media e con i vertici federali. Tanto che il c.t. uscente ha persino rifiutato che fosse organizzata una cerimonia in suo onore. “Ho deciso di andarmene – ha spiegato di recente l'ex centrocampista – perché il clima era diventato irrespirabile ed era meglio per tutti”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Deschamps, addio al veleno: "Clima irrespirabile, vado via perché è meglio per tutti"

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